Green Lantern : le réalisateur de Warcraft explique pourquoi le héros est un gros teubé

Après la débâcle du premier Green Lantern, les fans prient pour que le futur Green Lantern Corps soit une réussite. Mais il y a déjà quelqu’un qui tacle le projet.

Et ce quelqu’un n’est autre que Duncan Jones, réalisateur de Warcraft, pour qui le principal problème posé par une adaptation de Green Lantern vient de son héros lui-même. En effet, le metteur en scène a expliqué dans une série de tweets que le personnage souffrait à ses yeux de faiblesses inhérentes à sa conception.

Pour caricaturer un chouia sa position… Duncan Jones prend Green Lantern pour un gros teubé. Plus exactement, il regrette que les scénarios des comics dédiés au héros DC ne soient jamais parvenus à utiliser de leur concept de base, à savoir un personnage n’ayant pour seule limite que son imagination. Il tance ainsi l’idée de limiter, comme pour les batteries d’un téléphone, l’usage de la bague du personnage principal, quand sa problématique devrait être son imagination.

Il propose notamment que Green Lantern se voit ajouter un handicap : la nécessité de trouver à chaque utilisation de son pouvoir une nouvelle idée originale, afin de pouvoir l’activer. Un principe qui ne manquerait pas de panache, il faut bien l’avouer.

Ce qui est sûr, c’est que Duncan Jones et le scénariste David Goyer, embauché pour écrire Green Lantern Corps, ne risquent pas de trouver un terrain d’entente, à en croire la description que Jones fait du héros.

« De toute façon, je ne ferai pas Green lantern. Je pense qu’il est con. J’espère que quelqu’un me prouvera le contraire. »

Green Lantern should be about a simple-minded jock who has to come up with imaginative, new ideas every time he uses the ring. — Duncan Jones (@ManMadeMoon) 13 janvier 2017

The limit on the rings power should not be about battery life, but the need to be original every time you use it. — Duncan Jones (@ManMadeMoon) 13 janvier 2017

Mechanics & stakes of Green Lantern always bugged me. Ring that can do anything & you have a tough time winning fights? Hero, please! — Duncan Jones (@ManMadeMoon) 13 janvier 2017

The hook in the "dumb jock" version of Green Lantern is that he has the power, but lacks the wits to use it. Endearingly frustrating. — Duncan Jones (@ManMadeMoon) 13 janvier 2017