Jurassic World 2 : Bryce Dallas Howard explique pourquoi elle s'éclate sur le film

Attendu pour 2018, Jurassic World 2 est en pleine production et Bryce Dallas Howard semble déjà prendre son pied.

C’est ce que l’actrice a expliqué aux petits gars de Joblo, qui lui ont demandé comment se passait la préparation du film, dont le tournage est imminent. Et manifestement, sous l’égide du réalisateur Juan Antonio Bayona, l’ambiance semble être au beau fixe à en croire l’artiste.

« Ça fait partie du processus, c’est essentiel au voyage. Le personnage a traversé vraiment beaucoup de choses et ça l’a définitivement transformée. Mais elle demeure la même personne. Chris Pratt et moi nous amusons déjà beaucoup avec ça.

Nous en sommes au stade où nous découvrons le background du film et discutons de tous ces éléments, tout ce qui s’est déroulé entre les deux films. C’est toujours tellement plaisant. Vous vous dites « Non, elle a fait ça ?! Impossible, quand même pas ! » C’est vraiment très très drôle, et puis on remonte jusqu’au moment présent, et là tout prend vie. »

Voilà qui ne nous donne pas franchement d’indice sur l’orientation du métrage ou son ton. Mais si Jurassic World premier du nom nous avait déçus, la présence derrière la caméra du réalisateur de Quelques Minutes après Minuit, rassure grandement. En effet Bayona a prouvé à plusieurs reprises qu’en plus de maîtriser à la perfection la dimension technique de ses films, il était un chef d’orchestre émotionnel éminemment précis.

Espérons désormais que le scénario, concocté par Colin Trevorrow, lui permettra d’user de personnages capables de supporter un Jurassic World 2 déjà annoncé comme plus intense et proche de l’héritage de Jurassic Park.