L'auteur de Meg annonce que le film avec Jason Statham sera ultra-flippant

Prévu pour le 2 mars 2018 sur nos écrans, Meg risque d'être quelque chose. Parce que requin géant. Parce que Jason Statham. Ouais, c'est un peu la recette du bonheur qu'on vous livre.

Chez EcranLarge, on aime bien les requins, même si on a un peu pitié d'eux ces dernières années avec les Zèderies du genre Sharknado et autres productions bas de plafond sans âme uniquement là pour tirer notre thune en nous faisant croire qu'ils sont cools et sincères. Alors que non. Heureusement, quelques fois, il y a de bonnes surprises pour redresser la barre, genre Instinct de Survie, mais surtout il y a Meg qui se profile pour l'année prochaine et celui-là, on ne va pas le rater.

Imaginez un peu : un film de requin géant avec Jason Statham et un budget de 150 millions de dollars, pour un peu on se croirait presque revenu à la glorieuse époque bien bis des années 90 où on pouvait se permettre ce genre de délire en toute impunité. Alors oui, on est un peu triste qu'Eli Roth ait été remplacé par John Turteltaub mais bon, on ne va pas cracher dans la soupe, c'est toujours mieux que rien. On rappelle que le film nous parlera d'un gigantesque megalodon que tout le monde croyait disparu revenir vers la surface pour se faire un petit pique-nique à base d'innocents baigneurs. Mais il trouvera son plus terrible adversaire sur son chemin : Jason Statham.

Comme si ça ne suffisait pas, sachez qu'en plus Meg est l'adaptation d'un roman de Steve Alten qui, comme de bien entendu, garde un oeil sur production du film, qui vient d'ailleurs de terminer son tournage. Et l'écrivain n'y va pas par quatre chemins pour nous mettre la bave aux lèvres, comme le prouve sa récente déclaration au micro de iHorror :

"Le tournage a été complété en Nouvelle-Zélande et en Chine à la mi-décembre. Je n'ai rien vu d'autre de lui mis à part ce qui a été posté sur Instagram, mais j'ai l'impression que le résultat sera incroyable. Le film sera ultra flippant."

Alors, comment sait-il que le film sera aussi flippant s'il n'a rien vu de plus que nous ? Hein ? Ben, il triche, il connait déjà la fin de l'histoire. Il n'empêche que cela nous donne encore plus envie d'en découvrir une première bande-annonce parce que bon, Statham + Requin, on le répète = La recette du bonheur. Tout simplement.