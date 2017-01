En attendant la bande-annonce, Logan nous offre de nouvelles images

On vous l'avoue, on est assez embêtés quand on parle de Logan. Parce qu'on attend le trailer comme de grands impatients, qu'il devait arriver dimanche et qu'au final on a rien eu.

Mais si on est aussi embêtés, ce n'est pas parce qu'on n'a plus rien à dire sur le film, bien au contraire. Comme on ne pourra partager avec vous les quelques minutes du film que nous avons vu avant Noël qu'après le trailer disponible, vous comprenez notre impatience et notre frustration. Mais bon, on peut encore attendre quelques jours, la libération n'en sera que meilleure.

Et ça tombe bien puisque la fameuse bande-annonce est maintenant prévue dans la nuit de jeudi prochain. Plus que deux dodos quoi. Et James Mangold, un peu énervé parce qu'on arrêtait pas de lui demander s'il ne pouvait pas sortir le trailer plus tôt, a décidé de poster un tweet histoire de remettre quelques pendules à l'heure et expliquer comment ça marche, en fait, une campagne marketing :

"A tous ceux qui demandent aux réalisateurs de balancer les trailers, sachez quelques petites choses : les réalisateurs ont une influence certaine sur beaucoup d'aspects d'un film. Même les dates. Mais en ce qui concerne celles choisies pour diffuser un trailer, cela relève d'un plan beaucoup plus carré. Et une fois que la planning est établi, rien ne pourra changer la machine jusqu'à la sortie mondiale. Même les fans les plus impatients. Je pense qu'il est claire que quelque chose arrive. Très bientôt. Alors plutôt que de perdre un peu plus de votre temps à taper sur vos claviers, respirez un bon coup et vivez."

Cela a au moins le mérite d'être clair. Mais comme il ne s'agit pas forcément d'insulter les fans, la production a, en parallèle, diffusé trois nouvelles images représentant le Professeur Xavier dans un sale état, Logan en mode The Last of Us et la mystérieuse jeune que tout le monde annonce comme étant X-23.

Ca nous apprendra aussi à être impatient au sujet de sagas qu'on aime.