Enfin du nouveau sur le film Black Panther, c'est pas trop tôt

Avengers : Infinity War fait beaucoup parler de lui et c'est bien normal puisque son tournage commencera incessamment sous peu. Mais il ne faudrait pas oublier que le MCU ne se limite pas qu'à lui et que d'autres films sont aussi très attendus.

Parce que bon, c'est bien sympa les Avengers mais, bien qu'il s'agisse de la plus grosse réunion de super-héros jamais vue à l'écran, quelque chose nous dit qu'au final nous serons pas tant surpris que ça, Marvel ne pouvant vraiment sortir des sentiers battus avec une production de ce calibre et un enjeu économique aussi important. Il va peut-être falloir regarder ce qui se fait à côté pour trouver un peu de nouveauté dans le MCU.

Et ça tombe bien puisque Marvel prépare aussi le film Black Panther de Ryan Coogler et que le dépaysement risque d'être total. Si le film garde toujours précieusement son histoire secrète, le journal East Bay Times vient cependant de publier une information qui nous donne déjà une petite idée de ce qui pourrait nous attendre.

En effet, nous apprenons que la production vient d'obtenir l'autorisation de la ville d'Oakland pour utiiser un modèle de bus qui était en vigueur dans les années 90 le temps de quelques scènes de flashback. Dit comme ça, ça n'apporte rien, mais quand on rajoute que le journal en déduit que ces scènes se tourneront aussi au Lycée Saint Mary de Berkeley, tout de suite, c'est intrigant.

Et, si les fans du comics auront déjà compris de quoi l'on parle, précisons pour les autres que ces flashbacks nous présenteront en réalité les études qu'a suivi le Prince T'Challa dans sa jeunesse, lui qui avait été aux Etats-Unis et en Angleterre pour y suivre le meilleur cursus possible avant de retourner au Wakanda.

Alors certes, ce ne sera pas un noeud essentiel de l'intrigue mais cela prouve que Marvel est bien décidé à faire du film plus qu'une simple Origin Story en déviant un peu de la formule habituelle. Et ça fait plaisir. Même s'il faudra attendre jusqu'au 11 jullet 2018 pour le découvrir.