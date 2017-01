Spider-Man Homecoming : Michael Keaton explique pourquoi son Vautour ne sera pas celui des comics

Spider-Man : Homecoming joue gros et du coup Marvel dégaine un méchant iconique pour s’en prendre à Spider-Man : Le Vautour, joué par Michael Keaton.

Comédien devenu célèbre grâce au Batman de Tim Burton, avant de connaître une longue traversée du désert puis de connaître à nouveau la gloire grâce au délire méta de Birdman, l’acteur boucle la boucle en incarnant prochainement un grand méchant, sorte de réponse finale au métrage qui le fit connaître en 1989.

Le Vautour est en effet un des adversaires les plus emblématiques de l’Homme-Araignée, désormais joué par Tom Holland. Toutefois, Michael Keaton nous assure qu’il ne faudra pas non plus s’attendre à une copie conforme du bad guy tel qu’il apparaît dans les comics. Rien de très surprenant, vu comme son apparence diffère radicalement de l’œuvre originale.

« Je ne veux pas trop en dire, mais, de manière intéressante, c’est le personnage que vous connaissez et quelqu’un de nouveau. Il est vraiment intéressant – plus que je ne m’y attendais à vrai dire – en tant que vilain, parce qu’une partie de nous peut être en accord avec lui. Vraiment. Ça le rend intéressant à jouer. »