Star Wars : la jeunesse de Han Solo sera "inattendue, risquée et dramatique"

Après la réussite de Rogue One, tout le monde se demande comment Disney va réinventer le personnage de Han Solo dans le spinoff Star Wars qui lui sera consacré. Et le chef opérateur du film promet une sacrée surprise.

Avec les réalisateurs de 21 Jump Street et La Grande Aventure Lego, on se doutait bien que ce métrage consacré à Han Solo risquait de remuer légèrement. Et d’après Bradford Young, qui sera le chef opérateur du film (et à qui on doit la photo toute numérique et grise de Premier Contact), Phil Lord et Chris Miller nous ont préparé quelque chose de très surprenant.

« Le truc, c’est de ne pas laisser le CV de Phil Lord et Chris Miller vous duper. Ne leur collez pas une étiquette, ils savent exactement ce qu’ils veulent. Ils n’ont pas de stratégie secrète, mais ils ont bel et bien une stratégie, ils ont une vision qui est très sépcifique, et leur collaboration est authentiquement unique. Et je dois dire qu’ils m’y ont converti.

Je respecte leur travail, je les respecte en tant que cinéastes, mais je n’étais pas certain qu’entre ce que j’essaie d’accomplir, et le travail qu’ils font, cela donnerait un bon mariage. Mais ils ont réussi à rendre tout ça très clair très rapidement en me proposant un récit très intéressant et des idées visuelles qui ont vraiment fait écho en moi. »

Pour le chef opérateur, ce Star Wars qui n’a pas encore de titre ne ressemble pas à ce que le public peut en attendre. L’artiste va même jusqu’à évoquer un matériau des plus surprenants.

« Ces petits gars sont subversifs, ne vous y trompez pas ! Ils se sont préparés afin de dire précisément ce qu’ils veulent dire et c’est complexe, ça joue sur plusieurs niveaux, c’est malin, esthétique et dramatique. C’est marrant, c’est risqué, c’est inattendu. Ces types sont énormes – je suis honoré de travailler avec eux. C’est une certitude. »