Ben Affleck vous explique pourquoi son Batman ne ressemble à aucun autre

Malgré des critiques du public et de la presse particulièrement sévères, nombreux sont ceux qui ont aimé la performance de Ben Affleck dans Batman V Superman. Il nous explique pourquoi.

C’est au cours d’une interview avec le site Cineplex, que l’acteur, scénariste, réalisateur et producteur a été interrogé sur ce qui faisait la particularité du Bruce Wayne qu’il joue devant la caméra de Zack Snyder, et auquel il prêtera ses traits dans le prochain Batman, qu’il réalise.

« Je pense que la différence la plus importante, c’est que je joue le personnage à un âge plus avancé que ceux qui l’ont déjà interprété, il est question d’un type qui a fait du chemin, plutôt qu’une personne qui entame ce voyage. Il est plus âgé, et plus sage, je crois. Et il était plutôt agacé dans Batman V Superman, mais maintenant, dans Justice League, il est question de se venger, de protéger la Terre. Donc c’est un feeling différent. »

On ajouterait bien que dans Batman V Superman, le personnage nous est également montré dans sa version la plus désespérée, nihiliste et violente. Qu’on apprécie ou non l’interprétation de Snyder, qui sera allé jusqu’à faire du personnage un flingueur super vénère le temps d’une impressionnante séquence de songe, le fait est qu’elle constitue, avec les comics de Miller, une des lectures les plus radicales du héros.