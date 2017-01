Avengers : Infinity War se tournera en grande partie sans Benedict Cumberbatch

Il suffit parfois d'un rien pour devenir une mega-star internationale et ne plus avoir le temps d'honorer ses engagements. Et ça, Benedict Cumberbatch, il connait par coeur.

Ben oui, et c'est même d'ailleurs ça qui a tant modifié la diffusion de la série Sherlock. S'étant fait connaitre un peu partout dans le monde en incarnant le célèbre détective, Cumberbatch a vu sa carrière décoller,a tourné chez Spielberg, chez Peter Jackson, avant d'être engagé par Marvel pour incarner le Doctor Strange, impactant de ce fait la série, expliquant aussi pourquoi il a fallu attendre aussi longtemps entre les saisons 3 et 4.

Bref, Benedict Cumberbatch est un comédien très demandé avec un planning surchargé et apparemment ce n'est pas prêt de s'arrêter puisque cela va même impacter le tournage d'Avengers : Infinity War puisque nous venons d'apprendre par le site Page Six que, malheureusement, le comédien ne serait pas disponible dans quelques semaines pour honorer son contrat.

Que faire alors ? Le recaster ? Diminuer le temps de présence du personnage dans l'histoire ? Non, Marvel sait très bien que Doctor Strange est Cumberbatch et qu'il ne doit pas faire un coup fourré alors que le héros s'installe enfin dans le coeur des gens. C'est pour cela que le studio a décidé d'engager la doublure du comédien, Aaron Lazar, pour le remplacer sur le tournage. En gros, tous les plans de dos et larges, ce sera la doublure, Cumberbatch n'arrivant que plus tard sur le tournage pour mettre en boite les plans de face et les dialogues. Et non, à aucun moment il n'y aura de tripatouillage numérique pour surimposer le visage de l'acteur sur le corps de sa doublure, tout sera fait à l'ancienne.

Et pourquoi il ne sera pas là, vous demandez-vous sûrement ? Oh, tout simplement parce qu'au même moment, Cumberbatch sera en train de terminer The Current War, un film dans lequel il incarne un Thomas Edison lancé dans une course contre George Westinghouse concernant la création d'un système de production d'électricité viable. On ne peut pas être partout au même moment hein. Mais bon, du moment qu'on y voit que du feu au final, on s'en fiche pas mal que ce soit sa doublure ou lui.