Le scénariste de Deadpool 2 parle du changement nécessaire des origines de Cable

Frocément, quand on a cartonné comme l'a fait Deadpool l'an passé, on peut tout se permettre. Même si parfois, la réalité nous rapppelle à quelques difficultés avec lesquelles il faut composer.

Et nous ne parlons pas ici des problèmes humains qu'à connu le début du développement de Deadpool 2 avec notamment le départ du réalisateur Tim Miller et du compositeur Junkie XL, non, ça c'est du passé, c'était il y a une éternité en temps Internet et Ryan Reynolds et ses potes font comme si rien n'était jamais arrivé. Nous parlons ici des difficultés habituelles d'adaptation d'un matériau de base plus que fourni en un film d'1h40.

La chose n'est pas nouvelle mais dès qu'il s'agit d'un film comic-book, elle est évidemment scrutée avec beaucoup d'intérêt et pas mal d'inquiétude : adapter, c'est trahir l'oeuvre originale dans une certaine mesure. Et c'est d'autant plus vrai avec les super-héros qu'il serait impossible à transposer littéralement au cinéma.

Deadpool 2 a déjà annoncé la présence de plusieurs personnages emblématiques de son univers, dont la fatale Domino et évidemment Cable, qui feront donc mumuse avec Colossus, Negasonic Teenage Warhead et le chauffeur de taxi Dopinder, officiellement de retour. Mais introduire un personnage tel que Cable ne sera pas une partie de plaisir, ainsi que vient de le déclarer le scénariste Paul Wernick au micro de Collider, et il va falloir s'attendre à quelques aménagements autour de son personnage :

"Donc, avec Cable, il a un passé et une origin-story tellement compliqués, que je pense que nous allons essayer de laisser ça de côté. On ne va pas laisser planer le mystère, mais il y a tellement de coups de théâtre, de clonage et d'autres trucs dans le genre qu'à mon avis nous allons distiller tout ça pour revenir à l'essence même du personnage. Ce serait impossible à faire tenir dans une film de 2h. Il sera authentique et fidèle à ce qu'il est à l'origine, mais cela n'incluera pas les 18.000 détails que vous trouvez sur lui en allant consulter sa page Wikipedia."

Et effectivement, on voit mal comment ils pourraient tout y inclure sans passer le film entier à expliquer qui il est. Cela dit, Cable aura un rôle prépondérant dans le film puisque, par sa présence, il aura la lourde responsabilité d'installer quelques petits éléments qui pourront permettre au film X-Force de voir le jour, plus tard :

"Nous ne voulons pas noyer le poisson. Nous voulons raconter la meilleure histoire de Deadpool possible mais je pense que nous avons aussi la responsabilité de penser à un univers plus étendu, de la même façon que le fait Marvel, et de commencer à en poser les premières pièces.

Certains de ces films semblent saturés et s'étouffent avec toutes les choses qu'ils doivent installer et qui ne seront utiles que plus tard, et nous voulons éviter cela autant que possible avant que cela ne nous fasse du mal."

Bref, on le voit, Deadpool 2 risque d'être un film beaucoup plus important que prévu, tout autant que la pierre fondatrice d'un nouvel univers étendu. Youpi.