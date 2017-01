Non, il n'y aura pas de Carrie Fisher en images de synthèse dans l'Episode IX

La disparition de Carrie Fisher est encore toute fraiche dans nos têtes et nos coeurs et pourtant, il faut bien que la vie continue. Et ce n'est pas tout, mais il y a encore des Star Wars à faire, avec ou sans elle.

Hier, nous vous faisions part d'une rumeur qui circulait dans les "milieux autorisés" concernant la possible utilisation d'une doublure numérique pour remplacer Carrie Fisher dans l'Episode IX alors même qu'il avait été annoncé que la Princesse Leïa y occuperait un grand rôle. Une rumeur qui pouvait tomber sous le sens après le traitement similaire infligé à Peter Cushing dans Rogue One mais qui posait néanmoins quelques petits problèmes éthiques, la comédienne n'étant pas décédée depuis 30 ans comme son collègue. Et surtout,cela impliquait énormément de questions juridiques relatives aux droits d'utilisation de son image après sa mort, un problème qui, quoi qu'il arrive, ne serait jamais réglé en 5 minutes sur un coin de table.

L'annonce d'un tel procédé a tellement fait parler d'elle qu'elle vient de pousser les dirigeants de Lucasfilm à s'exprimer dessus dans les plus brefs délais, histoire d'éviter une polémique et que le débat ne leur échappe et puisse nuire à la franchise. C'est donc via une déclaration officielle que la rumeur a été tuée dans l'oeuf :

"Nous ne répondons habituellement pas aux fans ni aux spéculations de la presse, mais il y a une rumeur qui circule au sujet de laquelle nous aimerions nous exprimer. Nous voulons rassurer les fans que Lucasfilm ne prévoit pas de recréer Carrie Fisher en images de synthèse.

Carrie était, est et sera toujours un membre de la famille Lucasfilm. Elle était notre princesse, notre général mais, plus important que nous, notre amie. Nous souffrons encore de sa perte. Nous chérissons sa mémoire et son héritage en tant que Princesse Leïa. Et nous honorerons toujours ce qu'elle a apporté à Star Wars."

Si cela rassurera probablement le plus grand nombre que Lucasfilm ait pris la bonne décision, la question reste cependant entière. Comment Colin Trevorrow va-t-il gérer cette disparition brutale lui qui annonçait qu'il serait peut-être obligé de réécrire entièrement le film à l'aune de ce drame ? Quoi qu'il arrive Star Wars ne se concluera jamais de la manière prévue au départ mais on peut espérer que Lucasfilm ait néanmoins quelques solutions de rechange.