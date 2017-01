Denis VIlleneuve promet que Blade Runner 2049 aura le même ton que le premier film

S'il y a bien un film qu'on attend au tournant, c'est Blade Runner 2049. Ne serait-ce que parce qu'il y a encore quelques années, nous n'aurions jamais accepté qu'un tel film se fasse mais vu que c'est Denis Villeneuve, ça va, c'est cool.

N'empêche, il doit avoir bien la pression le Villeneuve, et il ne le cache pas. En effet, quelque part, on n'aimerait pas trop être à sa place, à devoir faire la suite de l'un des plus grands films de tous les temps en sachant pertinemment que, quoi qu'il puisse faire, certains ne l'accepteront pas et le critiqueront violemment. Après, personne ne l'a obligé non plus et le réalisateur a suffisamment prouvé qu'il était un auteur de talent pour que l'on parte un minimum confiant.

Alors que la promo du film commence doucement avec un plusieurs photos et un teaser phénoménal, Denis Villeneuve s'est cru bon de préciser lors d'une interview accordée au Canadian Press qu'il était très conscient de la relation quasi amoureuse des fans vis-à-vis du film et qu'il ne comptait pas les trahir :

"Le niveau d'attente pour ce film est énorme et tout le guette à bras ouverts - ou à mains armées. Et cette attente existe pour des raisons évidentes : le premier film est un chef-d'oeuvre et c'est un projet extrêmement risqué. Mais je tiens à dire que c'était l'expérience la plus enrichissante de ma vie jusqu'à présent.

Le premier film était un film noir très intense, mélancolique et avec une crise existentielle. Je dirai que nous ne sommes pas très loin de ces thématiques. C'est le même genre, la même atmosphère."

Et, effectivement, un coup d'oeil au teaser confirme derechef ces déclarations. Blade Runner 2049 semble plus Blade Runner que jamais, à tel point que l'on pourrait même se demander s'il ne lui ressemble pas un peu trop. Verdict le 4 octobre prochain.