William Peter Blatty, l'auteur de L'Exorciste, est mort

Le cinéma lui devait le roman à l’origine d’un des films les plus terrifiants de l’histoire du cinéma. Adieu William Peter Blatty.

Il avait écrit L’Exorciste en 1971, qui devait inspirer le chef d’œuvre éponyme de William Friedkin quelques années plus tard. Pour autant, ce ne fut pas là la seule connexion de l’artiste avec le Septième Art. En effet, il réalisa également L’Exorciste 3 et The Ninth Configuration (adapté d’un de ses romans).

William Peter Blatty, dear friend and brother who created The Exorcist passed away yesterday — William Friedkin (@WilliamFriedkin) 13 janvier 2017

Son dernier ouvrage datait de 2016 et avait pour titre : The Exorcist for the 21st Century, de son côté la Fox entretient toujours le mythe, grâce à la diffusion récente de l'adaptation de L'Exorciste en série. Sans surprise, le metteur en scène William Friedkin n’a pas tardé à réagir à la disparition de William Peter Blatty.

"William Peter Blatty, très cher ami et frère, qui avait écrit L'Exorciste est mort hier", a-t-il déclaré.

Mais la carrière de l'écrivain ne se limita pas au cinéma d'horreur, puisqu'il fut entre autres le scénaristes de films de Blake Edwards tels que L'Inspecteur s'emmêle, ou encore Qu'as-tu fait à la Guerre Papa ? A défaut d'être un créateur très connu du grand public, il demeurait un artiste et artisan aussi polyvalent qu'intelligent.