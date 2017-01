Cannibalisme, zombie, torture et exorcisme au menu du 24e festival de Gérardmer

L’organisation a dévoilé aujourd’hui les films projetés pendant le festival ainsi que les membres du jury.

Loin de nous l’idée de faire un mauvais jeu de mots mais cette nouvelle édition du festival de Gérardmer s’annonce absolument fantastique. D’abord parce qu’il s’ouvrira avec le nouveau film de M. Night Shyamalan, Split, dont la bande-annonce nous a beaucoup interpellés avec son James McAvoy totalement possédé.

Le film fait également parti de la compétition officielle de 10 films. Et elle nous réserve de nombreux frissons entre le génial Autopsy of Jane Doe découvert il y a quelques semaines, le sanglant et cannibale Grave de Julia Ducournau ou encore le zombiesque The Girl with All the Gifts avec Gemma Arterton et Glenn Close.

Hors-compétition, on ne sera pas non plus en reste avec David Lynch : The Art Life, le dernier documentaire de la trilogie réalisée par Jon Nguyen consacrée au papa de Twin Peaks. Parmi les autres films, le festival projettera Underworld : Blood Wars, l’adaptation de bande-dessinée française Seuls et l’anthologie horrifique sur les fêtes traditionnelles : Holidays.

Le festival rendra également hommage à Kiyoshi Kurosawa avec plusieurs de ses films et notamment son dernier en date Le Secret de la chambre noire avec Tahar Rahim. Le festival se clôturera avec la projection d’Incarnate, un thriller d’épouvante sur fond d’exorcisme porté par Aaron Eckhart.

Pour cette 24e édition, c’est Jean-Paul Rouve qui présidera le jury de la compétition officielle. Il sera entouré des comédiennes Florence Loiret Caille et Audrey Fleurot, des réalisateurs Olivier Baroux, Hervé Admar et Louis Letterier, du scénariste Marc Herpoux ainsi que des membres du groupe Aaron : Olivier Coursier et Simon Buret. Le festival se déroulera du 25 au 29 janvier prochain.

COMPETITION OFFICIELLE :





Clown - Jon Watts (Etats-Unis)

Grave - Julia Ducournau (France)

On l'appelle Jeeg Robot - Gabriele Mainetti (Italie)

Orgueil et préjugés et zombies - Burr Steers (Etats-Unis et Royaume-Uni)

Realive - Mateo Gil (Espagne et France)

Rupture - Steven Shainberg (Canada et Etats-Unis)

Split - M. Night Shyamlan (Etats-Unis) - Film d'ouverture

The Autopsy of Jane Doe - André Øvredal (Royaume-Uni)

The Girl With All the Gifts - Colm McCarthy (Royaume-Uni)

Under the Shadow - Babak Annvari (Royaume-Uni, Qatar, Jordanie et Iran)

HORS-COMPETITION :



David Lynch : The Art Life - Jon Nguyen (Etats-Unis)

Fear Itself - Charlie Lyne

Incarnate - Brad Peyton (Etats-Unis)

Interchange - Dain Iskandar Said

Keeper of Darkness - Nick Cheung (Hong-Kong)

Le secret de la chambre noire - Kiyoshi Kurosawa (Japon et France)

L'Enfer des Zombies - Luico Fulci

Prevenge - Alice Lowe

Sam Was Here - Christophe Deroo

Seuls - David Moreau (France)

The Void - Jeremy Gillespie et Steven Kostanski

Underworld : Blood Wars - Anna Foerster

Vira - Henry Joost et Ariel Schulman

Holidays - Anthony Scott Burns (FATHER’S DAY) – Kevin Kolsch & Dennis Widmyer (VALENTINE’S DAY) – Nicholas McCarthy (EASTER) – Adam Egypt Mortimer (NEW YEAR’S EVE) – Gary Shore (ST. PATRICK’S DAY) – Kevin Smith (HALLOWEEN) – Sarah Adina Smith (MOTHER’S DAY) – Scott Stewart (CHRISTMAS)