Le trailer de Sleight promet une surprise entre Iron Man et Chronicle

Il y a quelques années, Chronicle avait mis un joli coup de pied dans la fourmilière du cinéma super-héroïque. Sleight s’apprête peut-être à faire de même.

On ne connaît pour l’instant du film que sa bande-annonce et quelques critiques émanant d’outre-Atlantique. Ces dernières évoquent notamment un mélange entre Chronicle et Iron Man. Impossible de juger de la pertinence d’une telle comparaison, mais elle nous ferait presque autant saliver que l’étonnant trailer que voici.

Nous y découvrons un jeune magicien de rue, en charge de sa petite sœur après le décès de leurs parents. Alors qu’il s’enfonce dans le monde des petits larcins pour améliorer leur quotidien, il se retrouve rapidement au cœur d’une spirale criminelle qui menace les siens. Il devra alors allier son sens de la débrouille et les capacités surhumaines dont il dispose.

On n’en sait pas beaucoup plus sur ce long-métrage réalisé par J.D. Dillard qui dirige ici son premier film pour le cinéma, attendu sur les écrans américains el 7 avril prochain. Ah et pour ceux qui se posent des questions linguistiques existentielles, Sleight signifie « prestidigitation ».