Batman, Flash, et les Watchmen finalement réunis par DC

À l’occasion de l’énorme reboot de son univers, intitulé Rebirth, DC Comics s’apprête à rassembler Batman, Flash et… les Watchmen ?!

La nouvelle est surprenante (même si de nombreux indices avaient été disséminés ces derniers mois), très audacieuse, mais pourrait bien agacer nombre de fans de l’œuvre d’Alan Moore. En effet, Batman et Flash ont récemment découvert un mystérieux smiley jaune tâché de sang dont ils ignorent la provenance ainsi que la signification.

Pour les lecteurs, l’affaire est entendue, puisqu’il s’agit ni plu ni moins de l’emblème du comics Watchmen. Si cette intrigue inattendue ne devrait pas prendre son envol au sein de l’univers DC avant 2 ans (le temps d’introduire progressivement cette série de personnages qui n’ont initialement aucun rapport avec la Justice League ou les héros classiques), tout cela va considérablement avancer à l’occasion d’un prochain crossover entre Batman et Flash.

Pour mémoire, avant d’être un excellent film produit par Warner et réalisé par Zack Snyder, Watchmen est un roman graphique mythique, que l’on doit à un des auteurs les plus talentueux et ambitieux à l’œuvre actuellement, le mystérieux Alan Moore. On vous recommande la lecture de cette création inclassable ainsi que de son excellente adaptation, néanmoins, le projet de lier cette pépite à l’univers DC classique peut agacer.

En effet, les Watchmen ont été pensés précisément comme une réponse et une critique impitoyable envers les super héros, ainsi qu’une dénonciation de la philosophie inhérente à ces publications. Par conséquent, mélanger ainsi ces deux mondes apparaît comme particulièrement complexe, voire impossible, à moins d’endommager lourdement un des deux univers convoqués.

Bref, DC Comics fait face à un énorme défi, et comme d’hab, Alan Moore risque de s’agacer.