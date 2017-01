Green Lantern : le scénariste de Blade va ressusciter la franchise après le crash de Ryan Reynolds

Quelques années après son échec, Green Lantern demeure un mètre étalon du ratage en matière de blockbuster super héroïque. Mais DC en dit plus sur le reboot de la franchise.

Avec Green Lantern Corps, Warner tentera de faire oublier le loupé qui failli coûter sa carrière à Ryan Reynolds. Si le film n’est pas pour tout de suite (on attend déjà de voir Justcie League, Wonder Woman, Aquaman et Flash), le studio entame dès à présent sa communication afin de permettre au métrage de bénéficier au maximum de la bienveillance d’un public potentiellement très méfiant. On sait désormais qui va écrire ce Green Lantern Corps, qui sera scruté avec beaucoup d’attention.

Décrit par le nouveau boss de DC Films, Geoff Johns, comme un « Arme Fatale dans l’espace », le métrage sera écrit par David Goyer. Ce dernier est tout sauf un inconnu, puisqu’il est entre autres derrière les scripts de Blade, Blade II, la trilogie Batman de Nolan, Ghost Rider 2, la série Constantaine, Man of Steel ou Batman V Superman et prochainement la série Krypton.

Un CV impressionnant et fourni, qui explique pourquoi l’artiste est aussi réputé que redouté, un paquet de fans hardcore de comics n’appréciant ni sa patte, ni son goût pour les articulations scénaristiques un peu bourrines.

Reste qu’il demeure un des plus expérimentés à Hollywood, et clairement un des auteurs qui auront su donner au genre quelques unes de ses principales lettres de noblesse. Pour le coup, on l’imagine parfaitement capable de ressusciter un univers aussi pop et potentiellement riche que celui de Green Lantern.