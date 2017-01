xXx 3 : Ice Cube est de retour dans le nouveau teaser enflammé

Héros de xXx 2, Ice Cube sera de retour dans xXx 3, comme le révèle un nouveau teaser, signe que la franchise lorgne largement du côté de Fast & Furious.

Forcément désireux d’avoir plus d’une corde à son arc, Vin Diesel cherche à dupliquer le succès de Fast & Furious pour assurer ses arrières. Et après les échecs consécutifs de deux Riddick ou encore du Last WitchHunter, c’est au tour de xXx de tenter de nous séduire. Pour ce faire, l’acteur producteur essaie visiblement de transformer la série d’action bourrine en film d’équipe à la manière de ses Fast & Furious.

Et l’un des signes emblématiques de cette orientation n’est autre que le dernier teaser de xXx 3, où réapparaît Ice Cube, héros du deuxième épisode. On espère que ce troisième chapitre sera plus efficace que le précédent, conçu à l’économie et tragiquement cheap.