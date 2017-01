Le prochain film X-Men s'appellerait Supernova et parlerait de Dark Phoenix

Bon, déjà, mettons les choses au clair, The New Mutants n'est pas, à proprement parler, le nouveau film de la saga X-Men, mais plus un spin-off qu'autre chose.

N'empêche, la précision était obligatoire tant on parle de ce film depuis quelques mois comme si c'était la suite logique de l'arc principal de la saga. Mais en fait non, pas du tout, puisque l'histoire canonique connaitra bien un nouvel épisode, bien que la Fox se soit encore refusé à tout commentaire. Comme d'autres franchises concurrentes, X-Men va devoir se réinventer (notamment à cause du départ d'Hugh Jackman de cet univers) et ça tombe bien, c'est ce que le saga a fait ces trois derniers films qui ne sont au final qu'un gros reboot de tout ce que nous connaissions, histoire de remettre les choses à plat.

Alors que la production de New Mutants avance tranquillement, il a toujours été question d'un autre film estampillé X-Men en préparation parallèlement, sauf que bien entendu, nous ne savions rien de lui. C'est peut-être la fin du suspense puisque les magazines My Entertainment World et Production Weekly viennent de révéler que deux films de la saga se tourneraient à Montréal cette année, New Mutants en avril, et l'autre en mai, et que justement le titre de ce mystérieux long-métrage serait Supernova. Un titre de travail cependant qui est donc susceptible de changer d'ici la sortie, et on l'espère d'ailleurs.

Cela dit, en dépit de cette information nous n'avons toujours aucune idée sur la direction que prendra l'histoire même si tout le monde s'accorde à dire qu'Apocalypse comportait énormément de pistes dont la plus intéressante serait évidemment celle de Dark Phoenix. C'est en tout cas celle qui semble retenir l'attention de tout le monde mais il faudra attendre une confirmation de Simon Kinberg (producteur et scénariste) pour en avoir le coeur, lui qui annoncé qu'il travaillait sur le scénario depuis l'été dernier.

Et ce serait plutôt une bonne idée puisqu'on ne peut pas dire que L'Affrontement Final faisait vraiment honneur à cette partie cruciale de la saga. On croise les doigts donc.