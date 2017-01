Ben Affleck évoque l'énorme pression qu'il a en réalisant The Batman

Maintenant que c'est officiel, on va pouvoir enfin se concentrer réellement sur le film. Oui, Ben Affleck réalisera bien The Batman, et non, ce ne sera pas des vacances.

Il nous aura fait courir celui-là, surtout ces dernières semaines. Après des mois de déclarations et de travail sans réelle confirmation, Ben Affleck a enfin décidé d'annoncer officiellement il y a quelques jours que c'était bien lui qui allait réaliser The Batman. Une décision qui, on l'imagine, n'a pas dû lui prendre énormément de temps mais qui a surtout exigé une attention toute particulière aux termes du contrat avec DC Comics et Warner pour que l'acteur-réalisateur ait les coudées franches et puisse imposer sa vision.

Alors que son nouveau film Live by Night est dans les starting-blocks, Ben Affleck s'est donc un peu plus confié sur l'énorme défi qui l'attend au micro d'USA Today en parlant notamment de l'énorme pression qui pesait sur ses épaules à l'égard du challenge qu'il s'apprétait à relever :

"Les films de super-héros exigent un degré d'attention tel qu'ils n'ont rien à voir avec les autres films que j'ai pu faire. Vous castez le 14 rôle secondaire et immédiatement , c'est tout Internet qui s'enflamme. Je comprends cela et je l'assume. Cela fait partie de la pression qui existe lorsque l'on fait un projet pareil. C'est pourquoi je ne voulais pas le faire à moins d'être totalement en confiance. Mais quand le jour viendra, je sais qu'il y aura la plus grande pression et le plus gros stress que j'aurais jamais éprouvé dans ma vie professionnelle. Là-dessus, il n'y a aucun doute."

Mais on est sûrs qu'avec des épaules larges comme les siennes, il résistera et remplira son contrat. Et d'ailleurs, il s'y prépare déjà puisqu'il a également annoncé que son costume de Batman allait connaitre quelques modifications pour qu'il puisse en sortir avec plus de facilité :

"Je sais ce que cela fait d'être dans le costume. Nous devons le modifier pour le rendre plus facile à mettre et à enlever. Quand vous l'avez revêtu, vous pouvez transpirer, faire le fou et vous épuiser, faire votre boulot et rentrer chez vous. Mais quand vous êtes réalisateur, vous ne pouvez pas partir. Vous devez être là pour tout le monde. Le plus gros des challenges de ce Batman sera de trouver un costume plus confortable."

On peut donc faire confiance à son équipe pour mettre au point le costume adéquat qui pourra pas servir d'excuse en cas de ratage. Le film étant prévu sur nos écrans le 1er septembre 2018, on pense bien que les équipes de Ben Affleck doivent déjà passer des nuits blanches pour rendre cela possible.