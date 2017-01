Bad Boys For Life dans la tourmente à cause du Dumbo de Tim Burton ?

S'il fallait encore une preuve que, parfois, Hollywood est un vrai sac de noeuds où tout peut dégénérer en un instant, la voici. On ne pensait pas poser la question un jour mais pourtant, c'est le moment : Dumbo menace-t-il Bad Boys 3 ?

Rappelez-vous, formidable, hier nous évoquions enfin le nouveau projet de Tim Burton, le remake live de Dumbo, après plus d'un an de silence, à l'occasion de la possible participation de Will Smith et Tom Hanks. Si rien n'était encore confirmé officiellement et que l'identité de leurs personnages restait secrète, on trouvait la perspective au mieux toute mignonne, et au pire surprenante.

Cependant, cela cachait un deuxième effet Kiss Kool que l'on n'avait pas vraiment vu venir. En effet, le site Variety a, dans la foulée, avancé l'hypothèse que si cette nouvelle se confirmait, elle pourrait avoir un gros impact sur d'autres films en préparations, notamment en ce qui concerne Will Smith.

En effet, et c'est terrible à dire, l'article avance le fait que si Will Smith participe effectivement au film, cela aura un impact sur un autre de ses projets, très attendu celui-là, Bad Boys For Life, réalisé par Joe Carnahan, dans la mesure où le comédien serait probablement obligé de se retirer de la séquelle tardive pour honorer son nouveau contrat chez Disney. On pense évidemment à des contraintes d'agenda qui feraient les deux films se chevaucher et donc rendre leur production impossible. Dans le meilleur des cas, cela retarderait Bad Boys For Life et dans le pire, et on espère que l'on n'en arrivera pas là, cela pourrait purement et simplement l'annuler puisqu'il est hors de question que le film se fasse sans Smith.

C'est donc avec une certaine appréhension que l'on attend la réponse du comédien concernant Dumbo, d'autant que, pour le moment, le film n'a aucune date de tournage et encore moins une date de sortie d'annoncée. Donc, Will Smith, t'es gentil, tu fais pas le con, tu vas chez Joe Carnahan, tu fais Bad Boys 3 et après, si t'as envie, tu vas tirer les oreilles de l'éléphant. Pas de blague hein.