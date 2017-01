Grave : le film d'horreur français qui a terrifié l'Amérique févoile son premier trailer affamé

Depuis des mois, on vous dit et on vous répète que Grave, découvert à Cannes en mai dernier, sera une des claques du début 2017. Et la bande-annonce du film est là pour le confirmer.

Réalisé par Julia Ducournau, Grave a fait le buzz il y a quelques mois en provoquant une série d’évanouissements lors de sa présentation à Toronto. Au-delà de l’anecdote et du phénomène lié au métrage, avouons que le sujet possède tous les ingrédients pour nous remuer le cerveau, le cœur et les entrailles.







Nous y suivons une jeune femme, aspirante vétérinaire et végétarienne, qu’une séance de bizutage viandarde va précipiter dans une spirale de pulsions et de désirs inattendus.

Viscéral et plastiquement renversant, Grave débarquera le 15 mars et pourrait bien donner un sévère coup de sang au cinéma de genre hexagonal. C’est ce qu’on espère, l’Hexagone manquant cruellement d’ambassadeur en la matière. En guise d’amuse bouche, repaissez-vous donc de cette bande-annonce appétissante.