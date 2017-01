Vin Diesel annonce qu'un xXx 4 se prépare

On n’a pas daigné nous inviter à la projection du film, mais qu’importe, avec ses airs de Fast & Furious dopé aux sels de bains, xXx 3 nous envoie du rêve.

Preuve que Dieu que existe, que le monde est beau et que le soleil brille, le stellaire Vin Diesel, le seul cochon de lait capable de tenir l’affiche d’un blockbuster d’action hollywoodien, est déjà en train de teaser un éventuel quatrième épisode. Rien de très surprenant en cas de succès, d’autant plus qu’il se murmure que le film tisserait des liens avec l’épisode ou apparaissait Ice Cube.

Quoi qu’il en soit, l’acteur a expliqué à Variety que le grand patron de la Paramount était d’ores et déjà chaud bouillant pour un nouvel épisode. On est vraiment des gros gros veinards.

« Tiens c’est marrant, j’étais en plein dans une interview et Brad Grey, qui dirige la Paramount, m’appelle pour me dire : « Est-ce que tout le monde re-signe pour le mois de mai prochain ? » Je lui ai dit qu’en fait, on était encore en promo là. »

Bon, Vin Diesel étant une source d’information aussi crédible qu’un poney une heure après sa sortie de l’abattoir on va se garder de toute conclusion hative, mais le bourrin qui sommeille en nous est en nage.