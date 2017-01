Tyrion Lannister dans Avengers : Infinity War ? Et si c'était...

Mais quel personnage, Peter Dinklage pourrait-il bien incarner ?

La venue de Peter Dinklage dans Avengers : Infinity War n’est pas encore confirmée officiellement. Pour le moment, nous en sommes donc aux suppositions et aux théories. Parmi tout l’éventail de personnages que le comédien pourrait incarner, il y a une possibilité qui semble assez évidente.

Les classiques des joyaux d’infinité

Dans les comics, quand on évoque les joyaux d’infinité, il y a des noms qui reviennent quasi-systématiquement. Tout d’abord il y a Thanos, le méchant cosmique par excellence, qui sera interprété par Josh Brolin dans Infinity War. Version Marvel du personnage de Darkseid (qui lui est chez DC), la création de Jim Starlin a beaucoup joué avec les joyaux dans les comics, acquérant même le pouvoir suprême en les possédant tous sur le gant de l’Infini.

Thanos préparant de bien sombres plans

Face à lui, un trio s’est souvent dressé : Adam Warlock, Gamora et Pip le Troll. Ces trois personnages, qui sont même morts et revenus à la vie (la mort est souvent un état très provisoire dans les comics) sont intimement liés à tout ce qui touche à ces joyaux.

Gamorra, Pip le Troll et Adam Warlock en grande conversation avec le Docteur Strange.

Dans le MCU (l’univers Marvel des films et séries), Thanos est déjà présent. S'il n'est pas forcément toujours visible à l'écran mais son ombre plane sur beaucoup d'événements.

Thanos dans Les gardiens de la galaxie

Présent, Adam Warlock ne l’est pas encore. Cela pourrait changer (il se pourrait même qu’il soit déjà là sous une autre forme, mais ça nous en parlerons peut être une autre fois). Jouée par la jolie Zoé Saldana, Gamora , elle, est bel et bien présente, et occupe un rôle important dans Les Gardiens de la galaxie

Gamora dans les Gardiens de la galaxie

Il reste donc Pip le Troll… et si c’était lui que Peter Dinklage devait incarner ?

Pip le Troll dans les comics

Créé par Jim Starlin dans les années 1970, Pip le Troll est un personnage hauts en couleurs qui a souvent le rôle du comique face à un Adam Warlock toujours très sérieux. Il s’agit d’un prince extra-terrestre qui a été transformé sous sa forme actuelle suite à une beuverie. En possession de la Pierre de l’espace (un des joyaux d’infinité), Pip a la possibilité de se téléporter à l’endroit de son choix. Même après avoir perdu la pierre, il conserve cette possibilité grâce à sa longue exposition à ses effets. Pip est connu pour ses excès, en matière de nourriture et de boisson notamment, et cet amateur de cigare n’est pas le dernier pour une bonne bagarre. Ça ne vous rappelle rien ??

C’est un personnage que l’on croise de temps en temps dans l’univers Marvel, et Jim Starlin a souvent recours à lui lorsqu’il écrit des récits où Thanos et les joyaux d’infinité sont impliqués.

Pip est un peu trop bavard, ce qui pourrait lui jouer des tours

Peter Dinklage en Pip le Troll ?

C’est un choix qui semble assez évident, pour plusieurs raisons. D’abord physiquement, Peter Dinklage fait un peu penser à la façon dont la plupart des artistes dessinent Pip. Mais en plus la personnalité de Pip fait déjà furieusement penser aux excès de Tyrion Lannister dans Game of Thrones. Cependant la palette de jeu de ce comédien ne se résume pas à un seul rôle et Dinklage pourrait refuser de se laisser enfermer dans le rôle du gnome outrancier. La confirmation devrait intervenir rapidement.

Pip essaie de dérider Adam Warlock, décidément toujours très sérieux