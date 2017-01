Peter Dinklage serait en négociations pour rejoindre Avengers : Infinity War

Tandis qu'il va bientôt commencer son tournage, Avengers : Infinty War n'en a pas fini de nous surprendre puisqu'il pourrait accueillir l'une des plus grosses stars de Game of Thrones.

Dès le départ, Infinty War s'est annoncé comme un possible gros bordel dont on est curieux de voir comment les frères Russo et Marvel vont le gérer. En effet, aboutissement de 10 ans de mise en place plus ou moins heureuse, le film répondra à toutes les questions, racrochera tous les wagons du MCU et nous donnera enfin l'occasion de voir vraiment Thanos, ce qui n'est pas rien.

S'il est désormais acquis qu'il reste encore beaucoup de choses à faire, ne serait-ce d'ailleurs que pour faire exister Thanos ailleurs que confortablement installé sur son trône, Infinity War et le Avengers suivant seront tournés dos-à-dos cette année et le tournage devrait d'ailleurs commencer dans quelques semaines. Outre la soixantaine de personnages que les films devraient contenir, Variety nous informe aujourd"hui que d'autres comédiens pourraient également rejoindre le casting et faire leur grande arrivée dans le MCU. Peter Dinklage en tête.

Tyrion serait actuellement en pleines négociations avec la Marvel pour monter à bord du navire, avec pour objectif d'y incarner un personnage majeur de l'intrigue même si, vous vous en doutez bien, son identité est tenue secrète. Si ce n'est pas la première fois que l'acteur tâtera du super-héros puisqu'il était déjà l'antagoniste principal de Days of Future Past, sa participation ne serait possible que parce que le tournage de la nouvelle saison de Game of Thrones connait un certain retard dans l'attente de conditions météo adéquates pour tourner la suite de l'histoire.

Une annonce qui mérite bien évidemment une confirmation officielle avant de déchainer les passions et de lancer le concours de théories sur l'identité du personnage concerné mais qui promet une année particulièrement chargée à Dinklage. Ce qui fait toujours plaisir.