Will Smith et Tom Hanks dans le Dumbo de Tim Burton ?

Questions annonces relatives au cinéma, 2017 s'annonce donc aussi bizarre que pouvait l'être l'année précédente. Nous vivons quand même dans un monde des plus étranges.

Un monde où Donald Trump est président, un monde où DIsney refait tous ses classiques en version live... On a dû pénétrer dans un univers parallèle sans nous en apercevoir, on ne voit que cette explication. Nouveau signe qui ne trompe pas, le remake de Dumbo par l'ancien enfant terrrible du cinéma, Tim Burton. Annoncé depuis deux ans, le film n'avait pas fait trop parler de lui jusqu'à présent, il faut dire aussi que nous étions davantage occupés par la possibilité d'une suite à Beetlejuice qui ne viendra sans doute jamais, histoire de bien montrer que l'on aime perdre notre temps.

Mais aujourd'hui, c'est bel et bien Dumbo qui revient sur le devant de la scène, à l'occasion de deux nouvelles le concernant qui risquent de donner une toute nouvelle dimension au projet. En effet, le site Deadline vient d'annoncer que Will Smith serait de la partie, rien que ça. Evidemment, son rôle reste pour le moment ultra-secret, le film n'ayant pas encore de date de sortie et n'étant pas en tournage. Tournage d'ailleurs qui ne saurait tarder apparemment.

Comme ce n'était pas suffisant, Variety a pour sa part annoncé dans la foulée l'arrivée possible d'une autre star au casting, et pas la moindre puisqu'il s'agit de Tom Hanks. Selon les informations à notre disposition, le comédien devrait incarner le grand méchant du film, dont l'identité est toute aussi mystérieuse que celle du personnage de Smith.

On rappelle que le film de Tim Burton suivra la ligne directrice des derniers remakes du studio puisqu'il s'agira d'un film live avec un éléphant en CGI. Et du coup, c'est notre curiosité qui monte d'un cran. S'il est évident que nous n'aurons pas droit à une version dark de l'histoire à la Tim Burton des années 90, le projet devient suffisamment intrigant pour que l'on y jette un oeil très concerné à la moindre nouvelle information.

Parce qu'un combo Tim Burton - Will Smith - Tom Hanks, bizarrement, on ne dit pas non.