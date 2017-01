XX : première bande-annonce de l'anthologie horrifique 100 % féminine

Le film sera présenté lors du prochain festival de Sundance lors d'une terrible séance de minuit.

« XX est une nouvelle anthologie horrifique entièrement féminine composée de quatre contes sombres écrits et réalisés par des femmes : Annie ‘St. Vincent’ Clark fait ses débuts en tant que réalisatrice avec The Birthday Party, Karyn Kusama (The Invitation, Girlfight) exorcise "Her only living son", Roxanne Benjamin crie "Don’t Fall" et Jovanka Vuckovic ose ouvrir "The Box".







La réalisatrice primée Sofia Carillo (La casa triste) réunit ici quatre mystérieuses histoires d’horreur avec un casting notamment composée de Natalie Brown, Melanie Linskey, Breeda Wool et Christina Kirk. »

Dans son premier trailer, XX nous offre une palette très diverse des quatre courts-métrages qui forment le film. Coloré ou sinistre, avec des monstres ou des esprits, entre amis ou en famille, cette anthologie s’annonce vraiment très attrayante.

Le film sera présenté lors du prochain festival de Sundance lors des séances de minuit consacrées au cinéma de genre. En France, aucune date de sortie n’a été annoncée pour le moment mais l’idée de découvrir quatre petites histoire d’horreur en une seule séance, nous ça nous dit bien !