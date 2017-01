Star Wars : Woody Harrelson devient officiellement le mentor du jeune Han Solo

On savait que Disney envisager d’embaucher Woody Harrelson. On sait désormais officiellement que c’est bien le comédien qui interprétera le mentor de Han Solo.

On ignore toujours quel sera le titre du film réalisé par Phil Lord et Chris Miller, au cours duquel nous découvrirons les jeunes années du légendaire Han Solo, mais une chose est sûre, son mentor sera bien joué par Woody Harrelson. Les réalisateurs du film se sont déjà exprimés pour faire savoir combien ils étaient ravis de ce choix.

« Nous ne pourrions pas être plus excités à l’idée de travailler avec un artiste aussi profond et expérimenté que Woody. Sa capacité à toucher à la fois à l’humour et au pathos, souvent au cœur d’un même personnage, est vraiment unique. Il est aussi très doué au ping-pong. »

On reconnaît bien là l’humour gentiment décalé des papas de La Grande Aventure Lego. On se demande désormais qui sera Harrelson, dans ce prequel où l’on retrouvera également Donald Glover, Emilia Clarke et Alden Ehrenreich dans le rôle du meilleur contrebandier de la galaxie.