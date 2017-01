Vampire, vous avez dit Vampire ? bientôt de retour ?

Il est des films qui n'ont clairement pas la renommée qu'ils méritent et parmi eux, le premier Fright Night. Mais cela arrivera peut-être avec le retour de la franchise d'ici 2 ans.

Les années 80 furent une grande décennie pour le cinéma d'horreur avec la naissance de grosses franchises qui restent encore des valeurs sûres aujourd'hui : Freddy, Hellraiser, Chucky et bien d'autres, les glorieuses 80's nous ont réservées de bien belles surprises. Et, évidemment, certaines ont mieux traversé le temps que d'autres. Alors forcément, nous sommes toujours un peu tristes de constater que Vampire, vous avez dit Vampire ? ne bénéficie pas d'une telle renommée.

Alors oui, le film avait connu un remake il y a 5 ans, Fright Night, avec Colin Farrell et Anton Yelchin, et ce dernier était plutôt sympa (voire très sympa), même s'il trahissait l'original dans les grandes largeurs. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il a aussi donné naissance à une suite en DTV déjà plus honteuse se situant en Europe de l'Est et qui plongeait de plein pied dans l'horreur glauque sans aucune once d'humour, élément pourtant indispensable pour que la sauce prenne.

Et depuis, plus rien. Nous apprenons aujourd'hui via le site Bloody Disgusting que les droits du film original retourneront bientôt entre les mains de son créateur, Tom Holland (pas Spider-Man, hein, l'autre, le vieux) grâce à la loi sur le Copyright de 1976 du Congrès américain qui stipule que tout créateur retrouve l'entière propriété de son oeuvre après 35 ans. Et Tom Holland a annoncé ce week-end sur Twitter qu'il allait effectivement faire exercer ce droit.

"Les droits de Fright Night reviennent dans les bras de papa en 2019. Oh toutes les choses que je vais pouvoir faire !"

Une excellente nouvelle donc, qui annonce d'ores et déjà un possible retour de la franchise. Mais elle ne devrait pas prendre la forme d'un film dans un premier temps puisque le réalisateur a également avoué être en pleines finitions d'un roman intitulé sobrement Fright Night 3 et dans lequel Charlie et Amy sont de retour et se retrouvent encore une fois confrontés à de sérieux problèmes de voisinnage. On peut évidemment penser que d'autres plans sont prévus pour la suite, notamment au cinéma, Tom Holland ayant pour ambition de relancer la franchise, voire d'en faire un univers étendu, mais comme les droits ne lui appartiendrons que dans 2 ans, il ne peut pour l'instant se permettre d'en parler plus en détails.

Mais la perspective est belle et alléchante.