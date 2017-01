Malgré le scandale, Jeepers Creepers 3 serait plus que jamais en préparation

Après avoir traumatisé moult spectateurs il y a presque 15 ans, Jeepers Creepers a connu un destin des plus compliqués lorsqu'il a fallu penser à son avenir. Un numéro 2 qui n'a pas fait l'unanimité, des rumeurs sur une séquelle et finalement le coup de massue : le passé du réalisateur qui refait surface.

Petit rappel des faits : Cela fait quasiment 10 ans que Victor Salva essaye de monter son Jeepers Creepers 3 et, l'an passé, il était enfin sur le point d'y arriver. Le budget avait été réuni, le film devait se tourner au Canada et un important casting avait été lancé, notamment via le site spécialisé Breakdown Service. Sauf que le Syndicat des Comédiens de Colombie Britannique a eu vent du passé trouble du réalisateur et a obligé le site à retirer toute annonce concernant le film dans l'intérêt supposé des comédiens intéressés. Il faut savoir en effet que VIctor Salva avait été condamné pour attouchements sexuels sur mineurs il y a très longtemps. Il ne s'en était jamais caché d'ailleurs, en faisant le coeur de sa filmographie, ayant lui-même été la victime d'un tel crime durant son enfance. Résultat, c'est tout le film qui s'est arrêté et on pensait vraiment qu'il ne s'en remettrait jamais.

Jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'un confrère du site Bloody Disgusting affirme avoir pris connaissance de la reprise du film, qui serait d'ailleurs déjà en pré-production.

"Je suis en mesure d'affirmer de façon exclusive que la pré-production est actuellement en route pour la suite qui ne sera plus tournée au Canada mais en Louisiane. Victor Salva est toujours dans la chaise de réalisateur et le tournage devrait commencer le mois prochain.

S'il n'est pas encore clair si le casting a changé depuis les événements de l'année dernière, on m'a dit que Gina Philips devrait reprendre son rôle de Trish, la survivante du premier film."

Si tout cela est vrai, voici une excellente nouvelle. Ne reste donc plus qu'à attendre patiemment une confirmation officielle de la part de la production pour sabrer le champagne en espérant que cette fois, le passé sombre de Salva n'interfèrera plus avec le film. Ce qu'il a fait est terrible certes, mais l'homme assumant la gravité de ses actes depuis le début et oeuvrant pour s'en sortir, le minimum est bien de lui laisser une chance d'y parvenir.