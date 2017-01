Le film Alerte à Malibu nous souhaite une bonne année avec.... un calendrier ?!

Baywatch arrivera sur nos écrans le 26 mai prochain et, vu l'année qui se profile, il faut redoubler d'ingéniosité pour se faire remarquer au milieu de tous ces blockbusters.

Si la perspective de voir enfin une adaptation cinéma de la série Alerte à Malibu ne nous rassure pas vraiment, surtout après avoir découvert la bande-annonce, on se dit que ce sera probablement l'occasion de mettre son cerveau en veille pendant au moins deux heures, de profiter d'une crétinerie glauque parfaitement assumée et de regarder plein de gens en maillots de bain très légers. Avouez qu'il y a pire comme supplice.

Mais alors qu'on s'attendait à voir débarquer un autre trailer ou pleins de spots TV qui recycleraient ad nauseam les mêmes extraits mais montés différemment pour nous faire croire qu'il y a quelque chose de neuf, voici que le film a décidé de prendre une direction bien différente en nous rappelant la bonne vieille époque où fut créée la série télé d'origine, le début des années 90. A cette époque, pas d'Internet, il fallait donc se débrouiller autrement pour se rincer l'oeil. Il y avait donc d'habiles subterfuges comme les fameux calendrier Pirelli qui avait le double avantage d'indiquer quel jour on était et de nous en faire apprendre plus sur l'anatomie féminine. Sans aller aussi loin, Alerte à Malibua décidé d'appliquer plus ou moins la même méthode puisqu'il vient d'offrir à plusieurs rédactions américaines un calendrier 2017 aux couleurs du films, truffé de photos du casting dans différentes situations représentant chaque fois un mois en particulier. Sans oublier évidemment les fameuses pages centrales, qui vous permettront d'afficher des autographes de Mitch Buchannon, Summer ou CJ dans votre chambre ou vos toilettes, après tout vous faites ce que vous voulez, on n'est pas là pour vous juger.

Une initiative assez drôle, d'autant que le produit fini est plutôt réussi, truffé de punchlines estampillées "à la con", de situations grotesques et de petits clins d'oeil, autant d'éléments qui nous font nous dire que si le film ne sera pas forcément un chef-d'oeuvre, toute l'équipe semble s'être bien marrée en le faisant, ce qui est quand même le principal. Oui, même à 10 Euros la place. Vous n'y comprenez rien à la magie du cinéma de toute façon...