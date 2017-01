Spider-Man et Gamora sont en route pour Avengers : Infinity War

Comme quoi, les rumeurs, il faut s'en méfier hein. Alors qu'il n'y a même pas un mois une grosse rumeur annonçait que Spider-Man ne serait probablement pas dans Avengers, voici que l'acteur confirme sa participation. C'est malin.

Ce qui s'annonce comme le plus gros film de super-héros de tous les temps ne pouvait finalement pas se passer de l'un de ses personnages fétiches. En effet, on voyait mal comment Marvel allait faire l'impasse sur Spider-Man dans Infinity War surtout après l'avoir racheté à Sony et introduit dans Civil War. En dépit des rumeurs, Tom Holland vient donc de confirmer dans les colonnes de Vogue Italia il y a quelques jours, qu'il serait bien à l'affiche du prochain Avengers, entouré de tous ses potes, tout en expliquant les conditions de son arrivée dans cet univers :

"Robert Downey Jr et Chris Evans ont convaincu Marvel. Les producteurs voulaient s'assurer que j'étais la bonne personne pour le rôle avant de m'engager pour trois films sur ces 4 prochaines années, Infinity War compris."

Donc voilà, fin du suspense, Spidey sera bien là. Autre personnage important qui restait à confirmer, Gamora. Si l'on savait que Star-Lord serait de la partie, on ignorait si les autres Gardiens de la Galaxie pointeraient le bout de leur nez, Gamora en particulier, puisqu'elle est quand même la fille de Thanos. Zoe Saldana a profité des récents Golden Globes pour confirmer sa présence au micro de MTV, tout en précisant qu'elle n'avait pas encore lu le scénario malgré l'imminence du tournage :

"Je ne sais pas quand ils me le laisseront lire. Je veux dire, je ne suis pas très impatiente à l'idée de passer 5h par jour à me faire maquiller en vert, mais à chaque fois que j'arrive sur le plateau, je me sens heureuse et privilégiée d'être là."

Et apparemment, elle n'est pas la seule du casting à ne pas savoir de quoi va parler le film puisque même Chris Hemsworth n'a pas eu le droit de jeter un oeil au script, comme il l'a déclaré dans la foulée :

"Oui, c'est un peu énervant, surtout à quelques semaines du tournage. Mais c'est comme ça que ça marche avec Marvel."

On espère quand même que le studio prendra la peine de leur expliquer de quoi il retourne avant la fin du tournage, mine de rien cela pourrait être utile. Sortie prévue le 25 avril 2018.