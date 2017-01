Star Wars : Donald Glover explique comment il se prépare pour jouer Lando Calrissian dans le spin-off sur Han Solo

L’acteur afro-américain fait un petit régime pour rentrer dans la peau de Lando Calrissian.

Donald Glover vient de remporter un Golden Globes grâce à sa nouvelle série rap et fun Atlanta dans la nuit de dimanche à lundi, mais le talentueux acteur, qu’on avait découvert notamment grâce à Community, a déjà la tête à la suite.

Et à vraie dire, depuis qu’on sait qu’il jouera le jeune Lando Calrissian dans le spin-off Star Wars sur le légendaire contrebandier Han Solo, on trépignait d’impatience d'avoir un peu plus d'info sur lui. Pour notre plus grand plaisir, l’acteur afro-américain s’est donc exprimé sur sa préparation pour le rôle à USA Today :

« J’ai décidé de ne plus rien manger de plaisant pour le restant des mes jours. Lando représente quelque chose d’immense pour moi. En fait, c’était littéralement le premier jouet que j’ai eu.

Quand vous avez quelque chose d’aussi emblématique auquel les gens prêtent attention, c’est super dur. Parce que vous devez être à la hauteur de leurs attentes mais la seule chose que vous pouvez faire, c’est être à la hauteur de vos propres attentes. Et pour Star Wars c’est vraiment très haut ! »

On ne pensait pas que Donald Glover irait jusqu’à faire un régime mais le voir aussi déterminé et joyeux à l’idée d’interpréter Lando nous met la pêche. Son duo avec Alden Ehrenreich, dans la peau de Han Solo, s’annonce d’ailleurs vraiment sympathique. Pour retrouver les deux compères, il faudra attendre au moins jusqu'en en mai 2018 voire décembre 2018 si la date de sortie est définitivement repoussée.