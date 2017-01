Tom Hardy parle enfin de la suite de Mad Max : Fury Road

Depuis la sortie réussie et acclamée de Mad Max : Fury Road, tout le monde se demande si la saga de George Miller connaîtra de nouvelles suites. Et Tom Hardy est déjà prêt.

Dès le triomphe public et critique du film, il n’a pas fait grand doute que Warner serait désireux de continuer l’aventure, sans compter que le réalisateur ne s’est pas fait prier pour évoquer directement deux suites. Après quoi, on aura entendu diverses rumeurs, évoquant notamment un opus centré sur le personnage de Furiosa (Charlize Theron), avant que George Miller ne précise avoir préalablement l’intention de s’atteler à l a mise en scène d’un projet plus modeste.

Quoi qu’il en soit, Tom Hardy, qui a repris avec une certaine élégance le rôle emblématique créé par Mel Gibson, a fait savoir aux petits gars de The Wrap que non seulement il était très enthousiaste à l’idée de reprendre le rôle de Max, mais que la mise en chantier d’une séquelle pourrait intervenir assez rapidement.

« Ouais je crois bien ! Je ne sais pas quand on va commencer, mais je crois que c’est dans les tuyaux. Il y a deux choses comme ça qui se dessinent. J’attends prochainement un coup de fil. Mec, c’était tellement bon. »

Reste que ses propos demeurent un peu flous. Hardy vient-il de confirmer comme l’a annoncé un temps George Miller que la continuation de Max Max : Fury Road prendrait la forme de deux films ? Indique-t-il simplement qu’il a un emploi du temps chargé ? Nous trolle-t-il comme un cochon ? Parle-t-il simplement vaguement d’un projet lui-même encore très vague ?

On ne sait pas, mais on veut du Mad Max.