The Batman : Ben Affleck réalisera bien le film mais aura un peu de retard

Le réalisateur et acteur oscarisé sera bel et bien à la tête de The Batman.

Il y a quelques jours, Ben Affleck avait clairement fixé les règles concernant The Batman. Pas question de se ramasser les mêmes réceptions mitigées que Batman v Superman ou catastrophiques de Suicide Squad. Si le projet n’est pas à la hauteur, il expliquait donc qu’il claquerait tout simplement la porte.

On ne sait pas si le réalisateur d’Argo a dit ça pour montrer qu’il avait un total contrôle sur le film ou si depuis il s’est fait recadré par la Warner (ce dont on doute fort) mais il revenu sur ses propos. Sur le plateau de Jimmy Kimmel, il a avoué qu’il réaliserait bel et bien le long-métrage :

« Je vais réaliser le prochain Batman, nous travaillons dessus… C’est quelque chose qui est vraiment frustrant, parce que Live by Night m’a pris un an et demi à écrire et être prêt et tout le monde s’en foutait. Personne n’était du genre à dire "Où est Live by Night !?". Mais avec Batman c’est à chaque fois : "Mais où est ce putain de Batman ?" et moi je suis "Mec je travaille dessus, donne-moi une seconde !" »

Ben Affleck devrait donc bien garder la main mise sur The Batman. En revanche, le tournage a été repoussé de quelques mois selon l'acteur et ne devrait pas commencer avant le début de l'été. Le projet prend donc un peu de retard et devrait voir sa sortie repoussée de l'été 2018 à début 2019. On ne pense cependant pas qu'il faille s'inquiéter puisque c'est sûrement l'exigence de Ben Affleck qui a poussé à bouleverser le planning.

En attendant, on le retrouvera dans son nouveau film Live by Night le 18 janvier en France puis dans Justice League le 15 novembre 2017.