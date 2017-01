Hugh Jackman ne plaisante pas dans les deux nouvelles photos de Logan

Hey mais Logan, c'est bientôt en fait ! En effet, c'est le 1er mars prochain que sortira la dernière aventure d'Hugh Jackman dans le rôle du mutant griffu et, pour une fois, ça a l'air de valoir sacrément le détour.

Si dans quelques jours nous pourrons enfin vous parler des 20 minutes qui nous ont été montrées avant Noël (et croyez-nous, on en trépigne d'impatience), Logan continue sa promotion à base de photos diverses et variées et ça lui réussit plutôt bien. Après sa période "Noir et blanc", le film semble enfin entrer dans son époque "Couleurs et dégradés" avec une nouvelle collection d'images tout aussi intrigantes que fort jolies.

Nous découvrons donc aujourd'hui deux nouvelles photos à ajouter à notre portfolio, une fort belle d'un Logan de trois-quart, le visage fermé, prêt à nous bondir dessus au moindre mouvement suspect et une autre, un peu plus brute qu'on croirait directement sortie du film lui-même puisqu'elle représente notre mutant préféré en plein jogging effréné dans la forêt.

L'occasion de rappeler que le film se passera dans un monde désolé où quasiment tous les mutants ont disparu, que le Professeur X est un petit vieux aux portes de la folie et que Logan se retrouve affublé d'une gamine pour faire son propre Last of Us.

Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, une autre bande-annonce est d'ores et déjà programmée pour la semaine prochaine. Oui, on peut dire que l'offensive finale est sur le point de commencer, et c'est tant mieux. Parce que, pour une fois, ça a l'air très bien.