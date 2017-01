Rinko Kikuchi sera-t-elle finalement de retour dans Pacific Rim : Uprising ?

Après moults complications, la suite de Pacific Rim est enfin en tournage, mais sans Guillermo Del Toro. Ni même le casting d'origine. Encore que, rien n'est moins sûr...

On a beaucoup parlé de Pacific Rim 2 ces derniers mois, et pas forcément en bien. Il faut dire aussi que cela ne nous fait jamais plaisir de voir notre Guillermo Del Toro préféré se faire martyriser par une quelconque production pour finalement être dégagé comme un malpropre. Mais c'est pourtant ce qui s'est passé avec ce film dont le tournage a d'ailleurs enfin commencé il y a quelques semaines, tout autant qu'il changeait encore une fois de titre dans la foulée, passant de Maëlstrom à Uprising, comme ça, tranquille.

On sait que ce nouvel épisode se déroulera des années après le premier et que le héros en sera John Boyega, qui incarnera le fils d'Idris Elba pour un nouveau round contre les Kaïjus. Seulement, Uprising nous réserve peut-être davantage de surprises que celles qu'on aurait pu s'attendre puisqu'un étrange document a été publié sur Instagram il y a quelques heures avant d'en être retiré. Ce qui fait que nous ne pourrons pas vous le montrer. C'est nul, mais c'est comme ça.

Le cliché en question représentait une photo du plateau de tournage prise par le directeur de la photographie Dan Mindel et qui comprenait une liste de comédiens ainsi que le nom de leurs personnages. Et quelle ne fut pas notre surprise d'y voir inclue Mako Mori, incarnée par la sublime Rinko Kikuchi dans le film original ! Tout laisserait donc penser que plusieurs personnages devraient refaire leur apparition, une tendance confirmée par la mention des deux scientifiques Newt et Gottlieb, eux aussi de retour.

Enfin, nous y découvrons aussi Karl Urban, bien que le nom de son personnage ait été consciencieusement effacé. Bref, Pacific Rim : Uprising était de faire monter la sauce comme il peut et après avoir tout fait pour se démarquer de son ainé, voilà qu'il nous lance de gros clins d'oeil, comme pour nous faire comprendre qu'au final nous sommes toujours un peu à la maison. Etrange stratégie... Reste que le film sortira sur nos écrans le 28 février 2018 et qu'on l'attend de pied ferme celui-la.