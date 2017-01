Rian Johnson parle enfin du scénario de Star Wars : Episode VIII

Maintenant que Rogue One est sorti et cartonne un peu partout, nous pouvons passer au plat de résistance. Préparez-vous, car l'Episode VIII commence sa promotion.

Le film a beau ne sortir que le 15 décembre prochain, on s'attendait à commencer à en parler très tôt cette année. C'est que, on commence à avoir l'habitude avec Star Wars. Et on ne s'était pas trompé puisque le film réalisé par Rian Johnson débute tranquillement sa promo qui s'annonce come à chaque fois pachydermique.

L'Episode VIII sera important pour la saga à plus d'un titre puisqu'outre signer le grand retour de Luke Skywalker dans l'intrigue, il nous permettra de revoir une dernière fois Carrie Fisher à l'écran tout en ayant la lourde responsabilité de prouver, après un Réveil de la Force qui s'est fait beaucoup critiquer sur ce point précis, que Star Wars en avait encore sous le coude en termes d'histoire et qu'il ne se contentait pas simplement de faire des remakes déguisés de la première trilogie.

Si tout s'annonce pour que cet Episode VIII prenne des allures d'Empire contre-attaque, le réalisateur Rian Johnson s'est exprimé dans les colonnes de USA Today pour dévoiler les premiers éléments de l'intrigue et, notamment, le fait que ce sera la suite directe du film précédent :

"Je ne veux pas faire un bond en avant de deux ans. Je veux voir ce qui se passe juste après."

Dans le même ordre d'idée, il révèle qu'une "grande partie du film" sera consacrée à la relation entre Luke et Rey tout en précisant que l'apprentie jedi aura aussi droit à son cheminement personnel : "Une partie de ce qui l'occupe est la réalisation du pouvoir qu'elle possède. Elle fait ses premiers pas pour accéder à ce qu'elle a en elle, dont elle n'avait jamais conscience et qui commence juste à montrer son potentiel."

Pas de grosse révélation donc mais la confirmation que ce nouvel épisode sera tourné vers la formation de Rey et probablement quelques révélations importantes sur ses origines et sa filiation.