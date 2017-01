Thor Ragnarok : Loki dévoile quel sera le rôle de Doctor Strange dans le film

Depuis le film que lui a consacré Marvel, on sait que le Doctor Strange participera à Thor Ragnarok. Et on vient de découvrir pourquoi.

Sur le tapis rouge des Golden Globes, le comédien Tom Hiddleston, qui a interprété Loki, seul méchant Marvel à ne pas être tombé dans les limbes de l’oubli, en a dit un peu plus sur le scénario du prochain épisode, réalisé par Taika Waititi.

Il a ainsi confirmé que le Doctor Strange serait bien de la partie, et que ses talents particuliers risquaient de mettre un sacré bazar dans l’univers du héros nordique joué par Chris Hemsworth, comme il l'a expliqué au micro de MTV.

« Doctor Strange possède de puissants pouvoirs mentaux d’altération temporelle. À la fin de Thor : le Monde des Ténèbres, Loki est sur le trône… Qu’est-il arrivé à Odin ? Du coup, peut-être que Benedict Cumberbatch va filer un coup de main sur cette question particulière. »

Patience toutefois, Thor Ragnarok ne pointera le bout de son marteau que dans les dernières semaines de 2017.