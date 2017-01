Tom Hardy sera un stormtrooper dans Star Wars Episode VIII (ou pas)

Alors que les studios tentent de verrouiller leur communication au maximum, certains acteurs s’en battent complètement les steaks. C’est le cas de Tom Hardy.

Interrogé par le Hollywood Reporter, l’artiste a prouvé une nouvelle fois qu’il ne pratique jamais la langue de bois, mais aussi que ceux qui l’interviewent peut toujours compter sur sa malice. Un journaliste lui a en effet demandé si la rumeur voulant qu’il apparaisse dans Star Wars : Episode VIII en tant que Stormtrooper, et leur échange n’est pas piqué des vers.

« Tom Hardy : Je ne sais même pas si j’ai le droit de vous répondre. Où en avez-vous entendu parler ?

THR : Sur Internet.

Tom Hardy : Ah. Internet est une glorieuse toile de désinformation et de manipulation, n’est-ce pas (rires)

THR : C’est donc de la désinformation ?

Tom Hardy : Ça se pourrait non ? »

Nous voilà bien avancés, et on ne sait toujours pas si Tom Hardy participera bien au blockbuster de Rian Johnson. Mais bon, on retrouverait Mad Max avec un sabre laser sans déplaisir.