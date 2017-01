xXx Reactivated : Vin Diesel fait du ski en pleine jungle dans un nouvel extrait

xXx sera de retour sur nos écrans de moins de 15 jours, et il vient nous ravir les mirettes avec un nouvel extrait, dans lequel Vin Diesel fait du ski dans la jungle. Rien que ça.

Vin Diesel se donne beaucoup de mal pour nous en convaincre, et va jusqu’à se la jouer tout schuss dans la forêt tropicale. On admirera son planter du bâton, ainsi que sa curieuse manie de ne pas ou presque montrer sa trombine dans cette spectaculaire séquence, un peu comme s’il était secondé par une armada de cascadeurs.

Au moins on retrouve bien l’atmosphère over the top qu’on attend de xXx : Reactivated et qui aura la délicate mission d’assurer à son comédien et producteur de se retrouver une franchise d’adoption, histoire de le sevrer de sa dépendance à Fast & Furious.

Bref, pour regarder Baboulinet mettre des grosses mandales, faire du surf à moto (si si), et tripoter des petites pépées avec ses craquants yeux globuleux, il faudra se ruer dans les salles le 18 janvier.