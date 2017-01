La Belle et la Bête dévoile une nouvelle affiche qui montre enfin tous les personnages

Allez, ça faisait quoi, 4 jours qu'on n'avait plus parlé de La Belle et la Bête. Et mine de rien, en temps Internet, c'est une éternité. Et comme Disney ne veut pas qu'on l'oublie, il en rajoute une couche.

Il se passe quelque chose d'étrange avec La Belle et la Bête. Rarement en effet notre passivité n'aura été autant sollicitée concernant l'un des gros films de ce début d'année. En effet, que peut-on bien dire concernant un film qui revendique haut et fort son statut de remake copié-collé et le met même en avant dans sa campagne marketing ? Et pourtant, on adorerait faire des comparatifs pour expliquer à quel point la version live serait différente du dessin animé. Mais non, ça n'arrivera probablement pas, il va falloir se faire à cette idée. On va patienter tranquillement jusqu'au 22 février prochain et gober le film, en espérant qu'il ne soit pas aussi catastrophique que certains l'annoncent.

Cela dit, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de surprises qu'il en faut pas en parler. Surtout quand Disney nous assomme régulièrement de nouveau matériel promotionnel. Et quoi de mieux que les Golden Globes pour diffuser la nouvelle affiche du film ? C'est en effet à cette occasion que le studio a dévoilé le dernier visuel en date qui, enfin, apporte quelque chose de neuf.

En effet, nous pouvons y découvrir les looks des rôles secondaires que sont Maurice, Lumière, Big Ben ou encore Miss Samovar puisque nous voyons enfin à quoi ressemblent Kevin Kline, Ewan McGregor, Ian McKellen et Emma Thompson dans leur version humaine et en costume. Alors oui, bien sûr, ça ne va pas nous rendre le film incontournable pour autant et on ne pense pas que cela changera le fond de la démarche au passage, mais il s'agit quand même de la première prise de risque de toute l'histoire du projet en plus d'être un bon gros spoiler. On ne va donc pas s'en plaindre.