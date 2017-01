Golden Globes 2017 : La La Land bat tous les records, Isabelle Huppert meilleure actrice

La La Land et Moonlight meilleure comédie et meilleur drame. Isabelle Huppert crée la surprise et se dirige vers les Oscars !

C'est le grand vainqueur de cette 74e cérémonie des Golden Globes, La La Land n'a rien laissé à ses concurrents cette nuit. Nommé dans sept catégories, le long-métrage du génie Damien Chazelle est reparti avec sept récompenses. Du jamais vu !

C'est le premier film à gagner sept Golden Globes dans l'histoire de la cérémonie. Il repart donc ce soir avec ceux de la meilleure comédie, meilleur réalisateur, scénario, chanson originale et musique. Mais aussi les deux prix d'interprétation pour Ryan Gosling en meilleur acteur dans une comédie et évidemment la magnifique Emma Stone meilleure actrice dans une comédie ou un musical !



Elle, a créé la sensation dans l'autre catégorie : Isabelle Huppert. La Française a reçu le prix de la meilleure actrice dans un film dramatique grâce à sa performance dans le thriller de Paul Verhoeven : Elle. Le long-métrage a, comme La La Land, lui aussi fait un sans-faute puisqu'il a également remporté le prix du meilleur film en langue étrangère.



A un mois et demi de la cérémonie des Oscars, Isabelle Huppert se place clairement parmi les prétendantes majeures pour la récompense après avoir battu Natalie Portman (Jackie) et Amy Adams (Premier Contact). Si elle est nommée (et c'est très bien parti !), sa plus grande adversaire sera bien évidemment Emma Stone.





Parmi les autres films récompensées pendant cette nuit des Golden Globes, Moonlight se positionne comme l'adversaire majeur de La La Land pour l'Oscar du meilleur film après avoir remporté le Golden Globes du meilleur film dramatique.



De son côté Casey Affleck a remporté pour Manchester by the Sea, le prix du meilleur acteur dans un drame et garde le statut de favori pour les Oscars. Enfin, petite surprise finale avec la victoire de Aaron Taylor-Johnson pour le Golden Globes du meilleur acteur dans un second rôle dans Nocturnal Animals.





Le palmarès complet :



Meilleur film dramatique : Moonlight

Meilleure comédie ou musical : La La Land

Meilleur réalisateur : Damien Chazelle – La La Land

Meilleur acteur dramatique : Casey Affleck – Manchester by the Sea

Meilleure actrice dramatique : Isabelle Huppert – Elle

Meilleur acteur comédie : Ryan Gosling – La La Land

Meilleure actrice comédie : Emma Stone – La La Land

Meilleur scénario : La La Land

Meilleure musique : La La Land

Meilleure chanson originale : City of Stars – La La Land

Meilleur film en langue étrangère : Elle (France)

Meilleur film d'animation : Zootopie