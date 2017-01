Le scénario du film Uncharted est prêt et il s'annonce monstrueux

En gestation depuis de nombreuses années et de multiples reports, il semblerait que le film Uncharted soit enfin sur les rails, pour le meilleur et pour le pire. En tout cas, le script, lui, est terminé et prêt à être tourné.

Alors qu'Assassin's Creed nous a encore prouvé récemment qu'adapter un jeu vidéo n'était pas à la portée de tout le monde malgré de bonnes intentions au départ, l'année 2018 risque d'être cruciale pour le genre puisque deux grosses licences arriveront au cinéma. Le reboot de Tomb Raider évidemment, avec Alicia Vikander, mais aussi et surtout Uncharted, prévu depuis tellement longtemps qu'on a l'impression d'avoir toujours vécu avec cette épée de Damoclès au-dessus de notre tête.

Après de nombreux égarements et faux départs, le projet semblait enfin avoir trouvé son rythme de croisère avec l'arrivée du grand Joe Carnahan. Malheureusement, trop pris par la préparation de Bad Boys for life, il n'en assure que le scénario, la réalisation étant laissée aux soins de Shawn Levy. Mais c'est déjà ça, nous direz-vous, et Joe Carnahan n'a pas caché son énorme motivation en regard du travail qui l'attendait.

Quelques mois et de nombreuses nuits blanches plus tard, Carnahan vient enfin de publier sur Instagram la photo que l'on attendait tous, celle du script d'Uncharted, en annonçant que la rédaction en était terminée et prête à être tournée.

"C'est emballé ! Maintenant, le VRAI travail peut commencer. S'il y a un script encore plus monstrueux en termes d'action qui traine à Hollywood, je veux le lire parce que celui-là est une vraie bête."

On peut dire que Carnahan ne doute de rien et qu'il défend son bout de gras avec une énorme motivation. Si l'on pourrait nuancer un peu le propos en ajoutant qu'Uncharted est loin de n'être que de l'action mais qu'il y a aussi de vrais personnages et une réelle dimension humaine, on a suffisamment confiance dans le bonhomme pour savoir qu'il ne fera pas n'importe quoi avec Nathan Drake. Ne reste plus maintenant qu'à trouver quel acteur l'interprétera.