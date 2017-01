Justice League fera-t-il un gros détour par l'Asile d'Arkham ?

S'il est bien un lieux envoûtant de l'univers Batman et qu'on adorerait voir au cinéma, c'est évidemment l'Asile d'Arkham. Alors qu'on ne nous en a montré que quelques bribes au gré des différents films, Justice League pourrait enfin lui faire honneur.

Parce que bon, l'Asile d'Arkham est juste ultra important dans l'univers de Batman puisque c'est là que sont enfermés tous les méchants qu'ils capturent. Si Batman Begins nous avait proposé une variation de l'institution en lui offrant une place prépondérante dans son intrigue, nous étions quand même bien loin du lieu immense et gothique, juché sur une colline perpétuellement sous l'orage, tel que nous pouvons le découvrir dans le comics, le dessin animé des années 90 et bien entendu les jeux de la collection Arkham.

Alors que l'Ultimate Cut de Batman v Superman précisait que Luthor était bien enfermé là-bas, cela n'arrivait qu'à la toute fin et cela aurait très bien pu se dérouler ailleurs, tant l'endroit n'avait aucune personnalité. Il semblerait cependant que les choses soient vouées à évoluer dans Justice League puisque le site Batman-News vient de laisser entendre qu'une parie de l'intrigue du film se passerait bel et bien entre les murs glauques de l'hôpital. Et pour preuve, le site avant qu'une liste de comédiens est disponibles pour représenter les gardes d'Arkham.

Evidemment, impossible de savoir ce qu'il s'y passera précisément, même si on pense sans problème à une libération un peu musclée de Lex Luthor ou un interrogatoire façon Silence des Agneaux et il faudra encore patienter jusqu'au 15 novembre prochain pour en avoir le coeur net. Mais on espère que le film saura rendre pour une fois justice à l'endroit, et tout cela nous fait encore plus penser qu'un film entièrement dédié à l'asile serait une excellente idée, vu son potentie juste énorme.