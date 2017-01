Après Warcraft, Duncan Jones dévoile enfin les premières images de son Mute

Que les choses soient claires, Warcraft n'est pas le pire film du monde, il a même beaucoup de qualités. Malheureusement il a été victime de la malédiction des adaptations de jeu vidéo au cinéma. Mais Duncan Jones n'a pas dit son dernier mot.

On ne saurait d'ailleurs trop expliquer pourquoi Warcraft s'est pris un tel gadin. Trop charcuté peut-être, mal vendu probablement et certainement trop geek pour les néophytes, le résultat au bout du compte est que la grande saga désirée par Duncan Jones ne verra finalement pas le jour. Cependant, le réalisateur ne se morfond pas dans sa nouvelle maison payée grâce au cachet qu'il a touché sur le film puisqu'il a immédiatement lancé un autre projet, et pas des moindres puisqu'il s'agit de Mute, le film de SF qu'il voulait faire depuis des années.

Censé se dérouler dans le même univers que Moon, le film a connu des problèmes avant même son tournage, pour boucler son financement principalement et ce n'est que son passage dans la case Netflix Original qui lui a permis d'exister. Cela dit, le film a l'air des plus intéressants avec son histoire de barman muet perdu dans un Berlin futuriste, à la recherche de sa petite amie disparue. Et c"est en explorant les bas-fonds de la ville qu'il rencontre un chirurgien américain des plus étranges qui lui propose son aide.

Si jusqu'à présent nous n'avions eu droit qu'à des illustrations préparatoires plutôt impressionnantes, Jones vient enfin de publier les trois premières images officielles du film, où nous retrouvons Paul Rudd et Alexander Skarsgaard. Et on peut dire qu'il ne s'est pas moqué de nous parce que c'est fort joli et en tout point conforme à ce qu'il nous promettait. Evidemment, il est encore beaucoup trop tôt pour se faire un avis quelconque sur le film, on attend le trailer avec impatience, mais tout semble mis en place pour nous faire vivre une sacrée expérience.

Bien entendu, en découvrant ces images, on pense immédiatement à Blade Runner mais on espère que Mute saura se démarquer de ce concurrent de taille pour s'imposer, si ce n'est en alternative du même niveau, au moins en challenger désireux d'en remontrer aux plus grands. Mais pour cela, il faudrait déjà qu'il ait une vraie date de diffusion sur Netflix, autre que ce "quelque part en 2017".