Frank Grillo en a terminé avec Marvel et American Nightmare

Frank Grillo n'est peut-être pas le comédien le plus connu d'Hollywood, mais il fait partie de ces seconds couteaux que l'on voit régulièrement dans les gros budgets, entre deux petits films d'action dont il est le héros. Et forcément, au bout d'un moment, on le reconnait.

Le comédien fait en effet partie de ce registre d'acteurs à la Scott Adkins qui hantent les blockbusters au point qu'au final, on retient leur visage sans pour autant connaitre leur nom. Mais Frank Grillo commençait justement à percer aux yeux du grand public puisqu'il était le terrible Crossbones dans les deux derniers Captain America tout autant que le héros des deux derniers American Nightmare, qui ont été de vrais cartons principalement outre-atlantique.

Alors qu'on pourrait s'attendre à ce que l'acteur capitalise sur cette renommée, proche d'avoir trouvé la formule magique qui boosterait définitivement sa carrière et qu'on le verrait bien rempiler dans ces deux franchises, Grillo surprend tout le monde au micro de Collider en annonçant qu'il en a terminé avec ces deux univers :

"Ca vaut ce que ça vaut, mais c'est génial. American Nightmare, c'est fun. Après le deuxième film, Universal m'a appelé pour me dire que j'avais une franchise et qu'ils voulaient continuer avec moi. J'ai trouvé ça super. Ensuite, quand on a fait Election, qui eu encore plus de succès, ils m'ont demandé d'en faire encore un autre. J'ai dit que j'en avais terminé avec ça de mon côté, mais je les ai encouragé à continuer d'en faire d'autres.

Mais j'adore ces films. James DeMonaco fait partie de ces réalisateurs qui ont une vraie compréhension du monde qu'ils créent et il n'y a qu'à les suivre. S'il est toujours impliqué et qu'ils reviennent me voir avec une idée géniale, alors peut-être que je me laisserais tenter. Autrement, j'en ai fin avec la franchise."

On pourrait penser que le comédien, par un habile subterfuge, est en train de négocier son contrat pour le quatrième film de la saga via médias interposés, même s'il est évident que l'enfermement dans une série donnée peut-être le plus grand piège à éviter. Par contre, concernant le MCU, il se montre beaucoup plus catégorique :

"C'est la même chose avec Captain America. Il n'y a pas vraiment d'avenir là-dedans, à moins d'être le Captain ou Iron Man. Ils m'ont proposé de revenir mais j'ai répondu que j'en avais terminé avec ça. Je suis extrêmement reconnaissant d'avoir pu participer à quelque chose d'aussi énorme mais il est temps d'avancer. C'est comme dans une fête. Si l'on reste trop longtemps, on finit par se faire sortir."