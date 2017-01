Pirates des Caraïbes 5 a enfin un synopsis officiel !

Johnny Depp sera de retour cette année dans le cinquième volet de Pirates des Caraïbes, et on connaît enfin le synopsis.

« Cette aventure rugissante nous met aux prises avec un capitaine Jack en manque de chance, sentant les vents de la mauvaise fortune souffler fortement dans sa direction quand de dangereux marins fantômes, menés par le terrifiant capitaine Salazar, échappés du Triangle du Diable, se lancent dans le massacre de tous les pirates en activité et plus particulièrement de Jack.

Sa seule chance de survie est le légendaire Trident de Poséidon, mais pour le trouver il devra former une alliance fragile avec Carina Smyth, une brillante et belle astronome, et Henry, un marin forte-tête engagé dans la Royal Navy. À la tête de la Mouette Mourante, son nouveau bateau, Jack ne cherchera pas seulement à renverser le mauvais sort, mais à échapper à plus terrible et malicieuse force à laquelle il ait jamais fait face. »

Bon, on ne va pas se mentir, c’est à peu près exactement le synopsis du tout premier épisode, dans lequel un Johnny Depp en fâcheuse posture s’alliait avec Keira Knightley et Orlando Bloom contre… des pirates fantômes.

Espérons néanmoins que les petits gars derrière Kon Tiki réussiront à emballer un grand spectacle digne de ce nom.