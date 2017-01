Comment Rogue One a recréé le visage de Peter « Grand Moff Tarkin » Cushing

Il a fallu 18 mois pour obtenir le résultat obtenu dans Rogue One.

La présence de feu Peter Cushing en images de synthèse dans Rogue One a fait polémique mais qu’on soit pour ou contre, ça n’empêchera pas les studios de continuer leur expérimentation. Il y a quelques semaines on apprenait d’ailleurs que Robert DeNiro pourrait lui aussi être en images de synthèse dans plusieurs scènes de The Irishman de Martin Scorsese, pour le rajeunir.

Alors finalement ce qu’on se demande c’est comment les studios font revivre sur grand écran des acteurs décédés comme Peter Cushing. Et bien dans l'émission NightLine, la chaine américaine ABC a dévoilé les coulisses de la conception CGI du Grand Moff Tarkin dans Rogue One.

Le journaliste Clayton Sandell nous apprend ainsi que c’est un moule du visage de Peter Cushing qui a permis aux techniciens de faire revivre son personnage pour le spin-off de Star Wars. Le moule a été reconstitué numériquement avant d’être superposé sur le visage de l’acteur Guy Henry, le faux Peter Cushing sur le plateau, à l'aide de multiples capteurs. Pendant le reportage on apprend qu’il a fallu un an et demi aux équipes techniques pour rendre le tout possible.

On nous explique aussi quel procédé a été utilisé pour la Princesse Leïa à la fin de Rogue One. Et justement, une question est maintenant sur toutes les lèvres, quel sera le destin de Leïa Organa. Quelques jours après la disparition de Carrie Fisher, la question de sa doublure numérique est au centre des attentions, elle qui avait au moins deux scènes importantes de prévues dans Star Wars VIII et Star Wars IX.



Le reportage complet de ABC