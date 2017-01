Quand Kevin Costner prenait des champignons hallucinogènes sur le tournage de Robin des Bois

Kevin Costner a beau incarner le héros américain classique à la perfection, il n’est pas le dernier pour la déconne. Il l’a rappelé en expliquant comment il était parti cueillir des champignons hallucinogènes en plein tournage de Robin des Bois.

Qui eut cru que Costner était en train de planer pendant le tournage de Robin des Bois ? Sûrement pas tous les marmots qui ont rêvé devant cette petite pépite du divertissement made in 90’s. C’est pourtant ce que vient de révéler le comédien sur le plateau du Rich Eisen Show.

« Un de mes cascadeurs vient me voir, on était à la campagne. Il me dit : « Tu veux aller chercher des champignons ? » Je lui ai demandé de quelle sorte il s’agissait, il m’a répondu : « la meilleure variété ». J’ai dit : « d’accord, on y va ! »

On se retrouve donc dans ce champ, il me dit à quoi ils ressemblent pour que je puisse en trouver. Je suis habillé en Robin des Bois, lui en un de mes adversaires. Il trouve un champignon, puis un deuxième. Moi je n’en dégotte aucun. Lui en a déjà ramassé plusieurs, alors je lui demande : « Comment tu arrives à les repérer ? Comment ça marche ? »

Et voilà ce qu’il m’a dit : « Une fois que tu en as un, il te dira où trouver les autres. » J’ai répondu que oui, je voyais bien la logique, mais bon, on devait filmer une scène de combat plus tard ce jour-là.

« C’est bien vu ça ! », a-t-il répondu. Du coup, je n’ai blessé personne, et je suis allé chercher ces champignons après avoir fini ma journée de tournage. »

Il ne lui reste plus qu’à nous dévoiler où, précisément, avait lieu le tournage.